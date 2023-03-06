Гособвинение запросило для экс-депутата Александра Телепнева 5 лет колонии строгого режима

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районном суде Перми продолжается разбирательство по делу бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. На заседании 6 марта прокуратура запросила для него 5 лет колонии строгого режима.

Александра Телепнева обвиняют в хулиганстве. В апреле прошлого года он устроил дебош в пермском баре «Наташа». Экс-депутат ругался матом и агрессивно вел себя по отношению к посетителям и персоналу заведения. Одному из них он разбил голову.

Напомним, что ранее Александр Телепнев уже отсидел 2 года за инцидент в ночном клубе «Дом культуры», который произошел зимой 2018 года. Там бывший депутат сломал челюсть диджею и музыкальному продюсеру из Перми Андрею Ширману, больше известному как DJ Smash.

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