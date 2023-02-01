Пермский экс-депутат, которого судят за дебош в баре, сделал шокирующее признание

Фото: Андрей МАТЛИН

В Ленинском суде Перми продолжается разбирательство по делу Александра Телепнева, которого обвиняют в хулиганстве – по версии следствия, в апреле прошлого года бывший депутат краевого Заксобрания устроил дебош в пермском ночном баре «Наташа».

Телепнев уже отсидел 2 года из-за московского диджея

Александр Телепнев, напомним, прославился на всю страну зимой 2018 года. Тогда в пермском ночном клубе «Дом культуры» он сломал челюсть известному диджею и музыкальному продюсеру DJ Smash, который отказался делать с ним селфи. Наш земляк Андрей Ширман в тот раз ненадолго приехал в родную Пермь и вынужден был после этой поездки лечь в московскую клинику с травмами.

Телепнев предлагал Ширману отступные, но тот решил наказать обидчика. В этом намерении его публично поддержал рэпер Тимати, который даже приезжал в Пермь на суд.

В итоге два года Телепнев провел в Оханской колонии-поселении. Он вышел осенью 2019-го досрочно по УДО: два месяца ему простили за хорошее поведение.

И вот, получается, примерного воспитания хватило ненадолго.

«Это чушь – что из-за музыки!»

Что же могло вывести из себя Телепнева в ту апрельскую ночь - перед самым закрытием бара «Наташа», расположенного на улице Сибирской, неподалеку от его дома? Это пока остается загадкой.

Перед началом нынешнего судебного заседания Телепнев обвинил журналистов, мол, пишете всякую чушь, будто бы все произошло из-за какой-то музыки, которая мне не понравилась. Сам он на суде заявил: «Во всем раскаиваюсь, но пояснения по поводу обвинения дам позже».

Обвиняют его в хулиганстве с использованием предметов в качестве оружия. Якобы он сначала метнул то ли металлический шейкер, то ли ведерко со льдом в сторону барной стойки и рассек до крови лоб одному из барменов. Затем, направляясь к выходу, будто бы швырнул в толпу металлический барный стул, которым раскроил кожу на затылке случайному посетителю. Затем еще запустил в сторону бара бокал, который схватил по пути со столика.

Примерно такую картину описывали в суде двое потерпевших. Что могло сподвигнуть Телепнева на подобные действия?

«Все происходило под песню DJ Dmash»

Потерпевшие в ходе судебных слушаний заявили, что не слышали, чтобы Телепнев поругался с кем-нибудь из работников или гостей бара. Впрочем, они уже получили от представителя Телепнева компенсацию и написали заявления, что не имеют к нему претензий и даже просят не применять к нему ни уголовного, ни административного наказания.

Сегодня в суде допросили в качестве свидетеля известного в Перми диджея Леонида Анциферова. Именно он в тот раз занимался музыкальным сопровождением в баре «Наташа».

Он рассказал, что в ту ночь, действительно, поставил две вещи в исполнении DJ Smash. Сначала -композицию «Между небом и землей». А под конец - песню «Москва ждет февраль». Именно под нее, по его словам, все и происходило.

Пермский диджей заявил, что поставил песни без всякого умысла, и никто не предъявлял ему никаких претензий по поводу их выбора. И вообще он не видел, кто бросил барный стул, который, по его словам, «поймал» посетитель бара. И не слышал, чтобы у Телепнева была какая-то перепалка с кем-либо из сотрудников бара.

Девушки, бывает, ругаются, но стульями не швыряются

- А случается такое в баре «Наташа»? - поинтересовалась судья. – Из-за чего могут возникнуть перепалки?

- Не часто, но бывает, - согласился диджей. - Например, одна девушка вскочила прямо в обуви на диван, а после того, как ей сделали замечание, стала кричать и ругаться. Но в тот раз ничего такого не было.

Песня DJ Smash, которая в тот раз звучала в баре «Наташа», вроде бы не агрессивная по содержанию. Ну да, в ней поется о той, что бросила: «Она уже не вернется, осталось только дверь закрыть». Ну и что?

Тем более, что в тот вечер Телепнев, по утверждению свидетеля, был с двумя девушками.

- Одна светленькая, а друга не припомню, какая, - признался он.

Так что интрига остается: из-за чего Александр Телепнев в ту ночь устроил такое, в чем теперь на суде публично раскаивается на суде?

Словом, ждем его выступления в дебатах и его последнего слова. Если он захочет его произносить.

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