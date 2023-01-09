В Перми начался суд над скандально известным экс-депутатом Заксобрания Александром Телепневым

Александр Телепнев считает, что СМИ порочат его честь. Фото: Андрей МАТЛИН

В Ленинском районном суде начался процесс над Александром Телепневым.

Ранее бывший депутат Законодательного собрания Пермского края прославился тем, что избил в ночном клубе «Дом культуры» известного ди-джея DJ Smash Андрея Ширмана за что в 2018 году отправился отбывать 2 года и 2 месяца в колонии-поселении.

Он не досидел 2 месяца - в 2019 году за хорошее поведение его выпустили по УДО.

Но в апреле прошлого года разразился новый скандал. Работники бара «Наташа» сообщили, что якобы будучи пьяным Телепнев ругался матом и вел себя агрессивно по отношению к посетителям и персоналу заведения. А когда ему сделали замечание, то бросил в сторону барной стойки сначала стеклянный стакан, а потом ведро для льда, которое попало в голову одного из работников бара.

В итоге в мае прошлого года против Александра Телепнева было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, его отправили под домашний арест.

Сейчас следователи закончили сбор доказательств, и в Ленинском районном суде начали рассматривать дело по существу.

Правда, первое заседание было недолгим - московский адвокат Пахомов попросил отложитьего, поскольку он не успел ознакомиться с материалами дела.

- Мы только час знакомы с моим доверителем, я недавно прилетел в Пермь, и мы даже не успели с подзащитным согласовать позицию защиты, - объяснил он.

Сам Александр Телепнев предложил удалить из зала журналистов.

- Я против присутствия СМИ, они порочат мою честь! – заявил он.

На заседание суда пришел один из потерпевших. Адвокат другого направила письмом просьбу отложить заседание, поскольку занята на другом процессе.

Учитывая поступившие ходатайства двух адвокатов, судья объявила перерыв до 10 часов 18 января.

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