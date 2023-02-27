Пермский «Молот» одержал еще одну победу в серии игр плей-офф

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» продолжает бороться с красноярким «Соколом» на стадии 1/8 финала ВХЛ. Четвертый матч серии плей-офф пермяки завершили в свою пользу.

Первый период прошел без забитых шайб. Во втором периоде «Молот» открыл счет, а в третьем — не дал сопернику сравняться. Итог — 1:0. Теперь после четырех матчей счет в серии 2:2.

Следующая встреча 1 марта вновь пройдет в Красноярске, а 4 марта «Молот» сможет показать свои силы на домашнем льду. В следующий круг пройдет тот, кто первым одержит четыре победы.

Напомним, что «Молоту» пришлось перенести первые пять игр серии. Несколько матчей должны были пройти в УДС «Молот», однако оказалось, что там запланировано еще одно спортивное событие — матч пермского БК «Парма» с саратовским «Автодром».

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