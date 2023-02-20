Пермский ХК «Молот» перенес матчи плей-офф в Красноярск

Фото: хоккейный клуб «Молот»

В хоккейном клубе «Молот» сообщили о вынужденном переносе первых пяти игр серии плей-офф. Ни одна из них не пройдет на домашнем льду.

«Молот» вышел в плей-офф и на стадии 1/8 финала поборется с красноярским «Соколом». Несколько матчей должны были пройти в УДС «Молот», однако оказалось, что 26 февраля там запланировано еще одно спортивное событие — матч пермского БК «Парма» с саратовским «Автодром».

«ХК «Молот» со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы избежать подобных накладок, в том числе, заранее предоставив график своих матчей, включая игры плей-офф», — заявили в пресс-службе клуба. «Парма» же не смогла решить вопрос о переносе даты своего матча, поэтому это пришлось сделать «Молоту».

Отметим, что в следующий круг выйдет команда, которая первой одержит четыре победы. В случае, если понадобятся дополнительные матчи, то они пройдут по следующему расписанию: 1 марта в Красноярске, 4 марта — в Перми и 7 марта — в Красноярске.

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