Пермский БК «Парма» проиграл сопернику из Саратова

Фото: Баскетбольный клуб PARMA-PARI/Евгений Вотинцев

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл саратовскому «Автодору». Итоговый счет 83:91.

«Пермские болельщики показали очень мощную поддержку, но мы, к сожалению, не ответили им той же энергией. Ситуация неприятная, но нужно двигаться дальше», — сказал после матча главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

«Парма» и «Автодор» играли в УДС «Молот». Напомним, что из-за этого матча хоккейному клубу «Молот» пришлось перенести игры серии плей-офф против «Сокола» с домашнего льда в Красноярск. Несколько хоккейных матчей также должны были пройти в УДС.

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