К делу о законности соглашения по строительству онкоцентра в Перми привлекли УФАС

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Пермского края в качестве третьего лица привлек региональное УФАС к участию в споре вокруг строительства нового онкоцентра в Перми.

В конце июня прошлого года минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» заключили концессионное соглашение. Оно предполагало строительство онкологического центра в Камской долине по улице Маршала Жукова, 46. Срок соглашения — 35 лет.

В сентябре прошлого года прокуратура обратилась в суд с требованием признать концессионное соглашение недействительным. Ее не устроило содержание сделки. На сегодняшний день Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приостановил концесионное соглашение. Сейчас на участке строительства запрещены какие-либо работы.

Арбитражный суд по своей инициативе принял решение о привлечении УФАС к участию в споре. Рассмотрение дела продолжится 13 марта.

Напомним, что в семиэтажном медучреждении планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 коек, а также радиологический стационар.

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