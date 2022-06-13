В Перми построят семиэтажный онкологический центр

Онкоцентр будет оснащен высокотехнологичным новейшим оборудованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинский кластер на улице Маршала Жукова в Камской Долине пополнится еще одним лечебным учреждением. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о строительстве в Перми нового онкологического центра.

Онкобольница будет семиэтажной. В здании разместят хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 и радиологический стационар.

Онкологический центр будет построен в рамках концессионного соглашения с московским инвестором, срок соглашения - 35 лет. Все работы должны быть выполнены за три года 10 месяцев.

Оказывать услуги жителям Прикамья в онкоцентре после ввода его в эксплуатацию будут бесплатно, по полисам ОМС.

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