Суд приостановил концессионное соглашение на строительство в Перми нового онкоцентра

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры и приостановил концесионное соглашение на строительство пермского онкоцентра.

В конце июня прошлого года минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» заключили концессионное соглашение. Оно предполагало строительство онкологического центра в Камской долине по улице Маршала Жукова, 46. Срок соглашения — 35 лет.

В семиэтажном медучреждении планировалось разместить хирургический стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 коек, а также радиологический стационар.

В сентябре прокуратура обратилась в суд с требованием признать концессионное соглашение недействительным. Ее не устроило содержание сделки. Сейчас на участке строительства запрещены какие-либо работы.

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