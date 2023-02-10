Пермяк хотел задобрить сотрудника ФСБ взяткой в 200 тысяч

Пермяк решил откупиться от сотрудника ФСБ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

44-летний пермяк решил откупиться от сотрудников ФСБ. Как сообщили в краевом Следкоме, мужчина знал, что в отношении него проводится проверка. Пытаясь избежать уголовную ответственность и поскорее завершить оперативно-розыскные и другие проверочные мероприятия, – он решил подкупить одного из его сотрудников.

7 февраля на улице Окулова пермяк передал должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю 200 тысяч рублей. За "сделкой" наблюдали оперативные работники ведомства. Они и повязали мужчину на месте преступления.

В ходе допроса тот свою вину признал в полном объеме. Следственным отделом по Ленинскому району Пермь СУ СКР по Пермскому краю на пермяка завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается.

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