2019-07-25T10:34:45+03:00
Происшествия

Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки

У следователей есть основания полагать, что он положил в карман 550 и 600 тысяч рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Игорь Кожевников возглавляет службу судебных приставов Пермского края с января 2016 года. Фото: УФССП России по Пермскому краю.Игорь Кожевников возглавляет службу судебных приставов Пермского края с января 2016 года. Фото: УФССП России по Пермскому краю.
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В Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году.

Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства.

По возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемого он проходит не один, а с бывшей коллегой Александрой Мардановой - бывшим начальником межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств. Суд арестовал ее 6 июня по обвинению в «Мошенничестве, совершенном организованной группой». Срок содержания под стражей до 4 августа.

Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам. По документам в комиссию обратились бывшие работники этой организации с заявлением, что им не выплатили зарплату. Вот эти не выплаченные деньги и были сняты со счета предприятия по исполнительным листам.

Вот только в природе не существовало такой комиссии по трудовым спорам, а люди, от имени которых были написаны заявления, никогда не работали в этой организации, да и в службу судебных приставов никогда не обращались.

И эта организация была не единственной, лишившейся своих денег из-за фиктивных постановлений фиктивных комиссий.

Было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. А теперь и по получению взяток.

24 июля в СМИ попала еще одно громкая новость о руководстве краевого УФССП: вместе Александрой Мардановой подозревается в получении взятки и главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников. Теперь их уголовные дела будут объединены в одно производство.

В ближайшее время следователи, ведущие дело, выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

ДОСЬЕ

Игорь Кожевников родился 21 апреля 1969 года.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и 10 лет служил в войсках. После окончания Тамбовского технического университета по специальности «юриспруденция» перешел в УФССП.

С декабря 2012 года работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области - заместителем главного судебного пристава Тамбовской области. В январе 2016 года возглавил Управление ФССП России по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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