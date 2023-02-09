В Перми сотрудник ОБЭП продавал информацию о проверках подпольных казино

Сотрудник ОБЭП краевого Главка находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми задержали старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, на него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

По версии следствия, полицейский, занимая вышеуказанную должность, с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го получил от одного из членов организованной преступной группы, которая занималась незаконной игорной деятельностью, деньги в размере 400 тысяч рублей. Такая сумма была выплачена в обмен за информацию о планируемых и проводимых мероприятиях по «пресечению незаконной игорной деятельности со стороны правоохранительных органов» на территории Перми.

8 февраля 2023 года полицейского задержал следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми СУ при поддержке оперативных сотрудников пермского ФСБ, которые и выявили коррупционное преступление.

Сейчас полицейский находится под стражей. В его рабочем кабинете, авто и жилище провели обыски – документы и предметы, интересующие следствие изъяты, также допросили свидетелей и самого подозреваемого. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

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