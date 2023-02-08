К юбилею Перми по городу пустят экскурсионный автобус №300

Билет на поездку в экскурсионном автобусе будет действителен в течение дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В год 300-летия Перми в городе запустят экскурсионный автобус. 1,5 часа он будет ездить по историческим улицам Перми, проезжая 30-километровый маршрут.

- В конце прошлого года рассказывал о планах в юбилейный год организовать экскурсионный автобус. Многим из вас эта идея пришлась по душе. Сейчас подготовлен маршрут по основным достопримечательностям, - рассказал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Поездку будет сопровождать аудиогид.

Что немаловажно: билет на проезд в автобусе будет действовать в течение дня. То есть можно выходить на остановках, а потом снова садиться в него и ехать дальше.

Маршрут, по словам мэра, получился насыщенным: он будет проходить по Ленинскому, Дзержинскому, Свердловскому и Мотовилихинскому районам. Отъезжать автобус будет от станции «Пермь-1», где можно будет сделать фото у легендарного «Счастья не за горами», а дальше – через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», по улицам Сибирской и Луначарского – будет держать курс к Музею пермской артиллерии, в Мотовилиху, а оттуда вернется к Речному вокзалу.

Маршрут следования экскурсионного автобуса. Фото: соцсети Алексея Дёмкина.

Экскурсионный автобус оформят элементами фирменного стиля юбилея. При этом у него будет символичный номер – 300-й. Подрядчика на оказание данной услуги выберут в ближайшее время.

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