К 300-летию Перми на «Гознаке» напечатают сувенирные банкноты

Юбилейными банкнотами расплачиваться нельзя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 1000 сувенирных банкнот номиналом 300 рублей будет напечатано к юбилею Перми на «Госзнаке». Образцы купюр на пресс-конференции показал журналистам глава Перми Алексей Дёмкин.

Отметим, что них изображены памятник Татищеву, герб Перми, объекты культурного наследия и современные виды города. При этом банкноты денежным знаком не являются - их будут дарить гостям в качестве подарков во время проведения представительских мероприятий, а также посвященных 300-летию Перми.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что юбилейные банкноты будут защищены от подделок, как и действующие деньги. Их отпечатают на спецбумаге - с водяными знаками и защитными волокнами, только без свечения в ультрафиолете. Размер купюры также строго оговорен: 150 на 65 мм, серийный номер будет меняться. Из надписей обязательны - «1723», «2023», «Пермь», «300 лет».

Юбилейными банкнотами расплачиваться нельзя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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