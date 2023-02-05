За 30 позолоченных ручек из Челябинска власти Перми заплатят 188 тысяч рублей

Власти Перми заказали Челябинскому заводу 30 позолоченных ручек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Перми подвели итоги аукциона на изготовление сувенирных наборов. В них входит шариковая ручка с гравировкой и подарочная упаковка. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал госзакупок, победителем торгов стал «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» из Челябинской области. Именно он изготовит для пермских властей 30 ручек за 188,6 тысяч рублей. Хотя изначально цена работ по изготовлению сувенирки и созданию ее дизайна была около 302 тысяч.

По условиям техзадания, подрядчик разработает и направит на согласование властям Перми не меньше 3 эскизов будущего товара. Обязательным условием является использование орнаментов и изображений, которые имеют прямое отношение к истории и культуре Перми и Пермского края. Сами ручки изготовят из латуни, а потом покроют золотом. Упаковка тоже будет непростой – снаружи покрыта натуральным шпоном, а внутри отделана бархатом.

Сувенирную продукцию должны изготовить и передать в Пермь до 1 апреля.

Уточним, пермяки не первый раз сотрудничают с Челябинским заводом по изготовлению сувениров. Так, в 2021 году там же за 191 тысячу рублей сделали памятные подарки.

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