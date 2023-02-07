Возглавить Мотовилихинский район Перми может мэр одного из городов Свердловской области

Фото: официальный сайт Верхнесалдинского городского округа

Главой Мотовилихинского района Перми может стать Игорь Сальников. Сейчас он является мэром города Верхняя Салда в Свердловской области. О его переходе на новую должность в другом регионе сообщило местное издание «Октагон. Урал».

Игорь Сальников родился в Перми. Окончил Пермское ВКИУ и Финансовую академию при Правительстве РФ. С 2019 года работал в администрации Ижевска, а с 2021 — возглавил администрацию Верхней Салды.

Напомним, что должность главы Мотовилихинского района в начале января покинул Александр Хаткевич. Он возглавлял район с 2018 года, а теперь возглавляет департамент имущественных отношений Перми.

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