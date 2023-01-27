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НовостиОбщество27 января 2023 12:52

Александр Хаткевич возглавил департамент имущественных отношений Перми

К своим обязанностям он приступит с 1 февраля
Екатерина Яганова
Александр Хаткевич приступит к обязанностям с 1 февраля.

Александр Хаткевич приступит к обязанностям с 1 февраля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экс-начальник пермского департамента имущественных отношений вернулся на прежнюю должность. Напомним, Александр Хаткевич руководил департаментом с 2014 по 2018 годы. А после возглавил Мотовилихинский район Перми.

Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу мэрии, к исполнению обязанностей Хаткевич приступит в среду, с 1 февраля. Перед новым главой стоит задача перенастроить работу ведомства и организовать более эффективное управление муниципальным имуществом.

Уточним, кресло начальника департамента имущественных отношений пустовало с мая 2022 года – с тех пор как уволился Михаил Берников. Исполняющим обязанности все это время был замглавы ведомства Александр Соснин.

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