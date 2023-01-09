Глава Мотовилихинского района Перми покидает должность

Фото: администрация Перми
Должность главы Мотовилихинского района Перми покидает Александр Хаткевич. Последним рабочим днем станет 9 января. Срок контракта продлен не был, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Александр Хаткевич был главой района с 2018 года. До этого с 2014 года он возглавлял Департамент имущественных отношений администрации Перми. Александр Хаткевич считается последним действующим представителем из команды экс-главы города Дмитрия Самойлова.
Теперь исполнять обязанности главы администрации Мотовилихинского района будет Юрий Трухин, первый заместитель главы района.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65