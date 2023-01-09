Глава Мотовилихинского района Перми покидает должность

Фото: администрация Перми

Должность главы Мотовилихинского района Перми покидает Александр Хаткевич. Последним рабочим днем станет 9 января. Срок контракта продлен не был, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Александр Хаткевич был главой района с 2018 года. До этого с 2014 года он возглавлял Департамент имущественных отношений администрации Перми. Александр Хаткевич считается последним действующим представителем из команды экс-главы города Дмитрия Самойлова.

Теперь исполнять обязанности главы администрации Мотовилихинского района будет Юрий Трухин, первый заместитель главы района.

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