Для убийцы 23-летней медсестры из Чусового потребовали пожизненный срок

Артему Бучину светит пожизненный срок. Фото: скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

6 февраля в Пермском краевом суде прошли прения по уголовному делу об убийстве 23-летней медсестры из Чусового. Как сообщает издание 59.ru, для убийцы Татьяны Рекутиной прокурор запросил максимальное наказание – пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла 26 августа 2022 года в Чусовом. В тот вечер молодая женщина отдыхала со своей подругой Олей в местном баре «Джокер». Около 2-х часов ночи вторая засобиралась домой, звала и Таню, но та решила остаться.

Из бара Татьяну в тот день домой так и не дождались. А спустя два дня ее тело нашли в траве, закиданное ветками. После серий допросов и других следственных мероприятий, 31 августа сыщики задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя. Именно он, будучи пьяным, затащил незнакомую девушку в заросли кустарников и деревьев, где сначала изнасиловал, а потом убил, разбив ей голову камнем.

Подозреваемого в убийстве медсестры Артема Бучина обвинили по трем статьям: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Кстати, после убийства девушки он пытался покончить с собой, а потом пошел к подруге и все ей рассказал.

В зале суда гособвинитель потребовал для Бучина максимальное наказание – пожизненный срок.

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