В Пермском крае ревнивый тяжелоатлет жестоко убил свою 17-летнюю девушку

Александр два года встречался с девушкой, а потом убил ее на почве ревности. Фото: соцсети.

- Она училась в 11 классе, мечтала в будущем родить много детей, - плачут убитые горем родственники 17-летней школьницы из Губахи.

Накануне несовершеннолетнюю одиннадцатиклассницу убил ее 22-летний парень. Трагедия произошла в квартире в Губахе, где жила девушка.

- Кира (имя девушки изменено по требованию законодательства, - Ред.) познакомилась с Александром Я. в 2020 году, - рассказала «Комсомольской правде» сестра погибшей. – Сейчас их отношения подходили к концу. Она хотела уйти от него из-за того, что ей не хватало свободы. Она пыталась избавиться от него, но он не хотел этого. Всячески давал о себе знать, караулил ее возле подъезда, названивал ей и ее родственникам, чтобы узнать, где она.

Подозреваемый серьезно занимался спортом.

Очередной конфликт между молодыми людьми случился 4 января. Александр пришел домой к подруге, началась ссора на почве ревности.

Следователи, возбудившие уголовное дело по статье «Убийство», объясняют, что во время конфликта 22-летний подозреваемый вооружился ножом и нанес множественные удары по телу своей жертвы, после чего убежал из квартиры и попытался скрыться.

- Очевидцем преступления стала подруга потерпевшей, она тут же позвонила в экстренные службы, но от полученных ранений девушка скончалась на месте до прибытия медицинских работников, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Пытаясь скрыться от правосудия, злоумышленник уехал в Пермь, но был там обнаружен на одном из автовокзалов города сотрудниками полиции. Предполагаемого убийцу задержали и поместили в СИЗО. Следователь уже вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кстати, по одной из версий, которая активно обсуждается сейчас в соцсетях, задержанный и ранее жестоко обращался со своей подругой и мог ударить ее.

- Нет, руку на Киру он раньше не поднимал, - рассказала о задержанном сестра убитой школьницы. – В последнее время он был какой-то неадекватный на почве ревности. Знаю, что он серьезно занимался спортом, качался, а еще работал на вахтах.

Задержанному уже предъявили обвинение в убийстве школьницы.

Фото подозреваемого в жестоком убийстве школьницы в Пермском крае опубликовал в пабликах. Судя по этим кадрам, задержанный действительно серьезно занимался тяжелой атлетикой и единоборствами. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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