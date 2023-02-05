Арендатор оспорит возврат Пушкинской бани властям Перми

Судебные страсти за Пушкинскую баню и не думают стихать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» планирует оспорить решение Семнадцатого апелляционного арбитражного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани. В данный момент общество ожидает публикацию мотивировочной части решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на контролирующего СОЦ «Энергия» Валерия Япарова.

Уточним, 1 февраля 2023 года Семнадцатый апелляционный арбитражный суд постановил вернуть Пушкинскую баню в собственность городской администрации. Данного решения власти Перми добивались с 2019 года – расторгнуть договор аренда и взыскать долги по ней. При этом стоит напомнить, что двухэтажная баня на ул. Пушкина, 64 сдавалась в аренду предпринимателю Валерию Япарову почти 15 лет – до тех пор, пока суд не признал его банкротом. После, в ноябре 2018 года, его арендовала АНО «СОЦ «Энергия», которая также имеет отношение к бизнесмену.

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