Администрация Перми вернула Пушкинскую баню через суд

Пушкинскую баню вернули властям Перми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 февраля по решению Арбитражного апелляционного суда отменили решение краевого Арбитражного суда и постановили вернуть Пушкинскую баню в собственность мэрии Перми. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Там же уточнили, что после возвращения целевое назначение объекта будет сохранено – горожанам будут оказывать банные услуги.

Напомним, в ноябре 2018 года двухэтажную баню (по ул. Пушкина, 64) передали в аренду АНО «Спортивный-оздоровительный центр «Энергия». Мэрия добивалась расторжения договора и взыскания долгов по аренде с 2019 года – арендатор не оплачивал коммунальные услуги, при этом освобождать баню отказывался.

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