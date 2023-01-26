Стадион «Звезда». Фото: архив "КП"

В Перми на стадионе «Звезда» в 2023 году уложат новый искусственный газон на основное футбольное поле.

О замене газона заявил 26 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с президентом ФК «Амкар Пермь» Валерием Чупраковым.

«Весной команде предстоит борьба за выход в ФНЛ – второй по силе футбольный чемпионат страны. Задача стоит именно такая. Уверен, что тренерский штаб и игроки это понимают. Пермский болельщик скучает по действительно большому футболу. Поэтому будем поддерживать на матчах», - пишет в своем Телеграм-канале Дмитрий Махонин.

До 2005 года на футбольном поле стадиона «Звезда» было натуральное покрытие, оборудованное системой подогрева. Затем на нем уложили первый искусственный газон, который впоследствии менялся в 2009 и 2013 годах.

О последнем искусственно газоне в 2013 году «Комсомолка» сообщала, покрытие Soccer Pro MAX S/8 было произведено в Италии. Такие поля в то время использовали известные клубы - «Милан», «Интер», «Аякс» и другие. Гарантийный срок эксплуатации искусственной «поляны» - 8 лет.

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