Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Директор ФК «Амкар Пермь» Евгений Мелешин рассказал клубной пресс-службе о ближайших планах команды перед началом весенней части чемпионата Второй лиги.

Футболисты пермской команды выйдут из отпуска 29 января, они соберутся на клубной базе стадиона «Звезда». В течение трех дней они будут проходить углубленное медицинское обследование, где будет определено функциональное состояние игроков.

До начала весенней части чемпионата Второй лиги «красно-черные» проведут три учебно-тренировочных сборов. Их местом станет Пермь: со 2 по 14 февраля, с 18 февраля по 3 марта, с 8 по 24 марта.

«Принято решение провести все три сбора в Перми на базе стадиона «Звезда» и манежа «Пермь Великая». Все условия позволяют максимально эффективно провести подготовку дома – от условий проживания, питания и медицины до тренировочного процесса», - отмечает Евгений Мелешин.

На каждом сборе «Амкар Пермь» планирует провести по три контрольных матча. Первые соперники пермяков уже известны – это «Ильпар» из Ильинского и «Зенит-Ижевск». О датах матчей и соперниках клуб сообщит дополнительно. Среди возможных спарринг-партнеров могут стать команды из первого и второго дивизионов.

В зимнем трансферном окне предполагается точечное усиление команды, селекционеры клуба отслеживают нескольких футболистов. Перед стартом весенней части чемпионата Второй лиги состав ФК «Амкар Амкар» укомплектован полностью. Руководству клуба поступило предложение от ФК «Торпедо-Миасс» об аренде до конца сезона нападающего Кирилла Кочетова.

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