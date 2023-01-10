Экс-главу УКС Пермского края Левинского допросили по делу о взятке в 3 млн рублей

10 января рассмотрели пятое уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского. Сегодня допрашивали непосредственно фигуранта дела, сообщил корреспондент Properm.ru.

Напомним, Левинский обвиняется в получении взятки на сумму 3 млн рублей от Алексея Шилова, который являлся учредителем и руководителем нескольких компаний-субподрядчиков УКС - «Интрейджилстрой», «Инвесжилстрой» и других.

Левинский ответил на все вопросы адвоката, но вины в получении взятки так и не признал. Он продолжал настаивать на том, что одолжил эту сумму.

Напомним, это пятое уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского, которое было направлено в суд с 2021 года. Следствие считает бывшего главу УКС Пермского края организатором схемы хищения средств бюджета при строительстве нового пермского зоопарка. Левинского задержали сотрудники ФСБ, он находится в СИЗО с декабря 2019 года.

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