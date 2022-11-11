В Перми осудили бывшего директора УКС Дмитрия Левинского за злоупотребление должностными полномочиями

Также суд лишил осужденного права занимать должности на государственной службе на два с половиной года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми вынесли новый приговор бывшему главе УКС Пермского края Дмитрию Левинскому. Суд признал его виновным в «Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия».

- В 2017 году ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» заключило подряд со строительной организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе, - напомнили обстоятельства уголовного дела в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Также в рамках подряда в новую поликлинику необходимо было поставить технологическое оборудование.

Осужденный подписал акт о приемке выполненных работ и строительной организации были перечислены 116 миллионов рублей из регионального бюджета. При этом Дмитрию Левинскому было известно, что часть работ фактически не были выполнены, а часть оборудования не было поставлено.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства. Также Левинский лишен права занимать должности на государственной службе на два с половиной года.