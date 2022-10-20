Экс-директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому вручили повестку для участия в СВО

Фото: permv.ru

Ныне житель Москвы, а в недавнем прошлом гендиректор ГКУ «УКС Пермского края» Дмитрий Левинский получил повестку о мобилизации. Уточним, 51-летний полковник запаса инженерных войск дважды судим. В данный момент он является фигурантом еще в трех уголовных делах. О своей повестке Левинский сообщил перед началом судебного допроса другого москвича Ильи Козырева, который является предполагаемым соучастников в деле хищения 353,7 млн рублей, выделенных на строительство пермского зоопарка. Об этом сообщает РБК Пермь.

Экс-чиновник показал фото повестки о мобилизации, присланную 14 октября Южнобутовским военкоматом Москвы – в связи с проведением СВО на Украине. «В тот же день я явился, сверили документы. Жду приказа», – пояснил он.

Напомним, Дмитрий Левинский руководил «УКС Пермского края», службой госзаказчика, два года – с 2017-го по 2019-й. Итогом стало возбуждение пяти уголовных дел. Весной 2021-го его приговорили к 2 годам и 1 месяцу условного лишения свободы (с испытательным сроком 2,9 года) за превышение должностных полномочий при сносе «не менее 140» частных гаражей под новую площадку Пермского театра оперы и балета. Ущерб составил 47 млн рублей.

В июле 22-го суд приговорил экс-директора к исправительным работам на 1,5 года с удержанием 15% от заработка в доход государства за исполнение госконтракта по берегоукреплению Камы возле курорта «Усть-Качка» (ущерб 52,6 млн рублей).

Еще три уголовных дела продолжают рассматривать. Так, экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве детской поликлиники в Кировском районе (ущерб 29,9 млн рублей). Кроме того, Левинский проходит подсудимым за получение взятки в размере 2,96 млн – за «общее покровительство». А также – за мошенничество при строительстве нового зоопарка в Перми (353,7 млн рублей).

Уточним, 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации на территории столицы: врученные ранее повестки стали недействительными.

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