В центре Перми участок бывшего оборонного завода могут застроить жильем

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми участок бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39» могут застроить жильем, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Территория в 4 га расположена в центре города за площадью Карла Маркса. Она ограничена улицами Коноплева, Модераха, Чернышевского и ЖК «Альпийская горка». Участок находится в федеральной собственности. С мая прошлого года до мая 2070 его арендует соучредитель структур СГ «Развитие» Александр Равцов.

По данным издания, арендатор планирует построить жилые дома на территории бывшего оборонного завода. Участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки с предельной высотой в шесть этажей.

Напомним, что в Перми оборонное предприятие «Арсенал 39» было ликвидировано. Его долг перед кредиторами составил 356,3 млн рублей. В 2017 году в отношении завода началась процедура банкротства. В конце 2020 года его имущество было продано на торгах за 60 млн рублей. Деньги пошли на частичное погашение долга. За процедуру банкротства предприятию пришлось выложить еще 1,1 млн рублей.

Ранее оборонный завод занимался ремонтом и обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем, а также оборудования противотанковых ракетных комплексов.

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