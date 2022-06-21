В Перми ликвидировано оборонное предприятие АО «39 Арсенал»

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С 17 июня, АО «39 Арсенал», которое занималось ремонтом и обслуживанием военной техники, было исключено из единого госреестра юрлиц. Это произошло после завершения процедуры банкротства предприятия.

«Коммерсантъ» со ссылкой на Арбитражный суд Пермского края сообщает, что долг организации перед кредиторами составил 356,3 миллиона рублей. В рамках банкротства за 60 миллионов рублей было продано имущество завода, а деньги пошли на частичное погашение долга. За процедуру банкротства АО «39 Арсенал» пришлось выложить еще 1,1 миллион рублей.