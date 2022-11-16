Власти Перми хотят приватизировать бывший хлебозавод №1

Фото: zavodfoto.ru

Пермская городская Дума утвердила план привтизации на 2023-25 годы. Всего в документ включено 52 объекта. В их число вошло здание бывшего хлебозавода № 1, расположенное по улице Окулова, 73. Об этом сообщает Business class.

Здание было построено в 1894 году. Оно является объектом культурного наследия Пермского края. Комплекс находится на участке в 11 тысяч квадратных метров. Там расположены пятиэтажное здание хлебозавода, трехэтажное здание, два склада, двухэтажный гараж, здание столярного цеха, проходная, четыре одноэтажных объекта и другие объекты.

Приватизировать бывший хлебозавод №1 планировали еще в феврале 2022 года. Реализовать его намерены через конкурс.

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