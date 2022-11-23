Появилось видео ДТП на Западном обходе, где автомобиль сбил пешехода

Фото: ВКонтакте/ЧП Пермь

Вечером 22 ноября в 18:10 на Западном обходе Перми сбили пешехода. Момент аварии попал на видео.

Напомним, что со стороны Красавинского моста ехала «Лада Гранта». За рулем был 35-летний водитель. Как рассказали в краевом УМВД, он сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход хотел перебежать от бетонного ограждения на противоположную сторону.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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