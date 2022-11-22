В полиции рассказали подробности ДТП с пострадавшим на Западном обходе Перми

Фото: архив "КП"

Стали известны подробности одного из массовых ДТП, которые произошли 22 ноября в седьмом часу вечера. Напомним, в одном из них столкнулось четыре машины (Красавинский мост), в том числе автовоз, в другом – сбили пешехода (Западный обход Перми).

«Комсомолке» стали известны подробности второй аварии, по первой информация еще уточняется: сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло на 494-м километре автодороги М-7 Волга, на подъезде к Перми, - прокомментировали в краевом УМВД. - По предварительной информации, около 18.20 со стороны Красавинского моста в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением 35-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода – мужчину 1987 года рождения. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущей машиной.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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