Под уголовную статью попал водитель КАМаЗа, насмерть сбивший пермячку на пешеходном переходе

Фото: "КП" Архив

В Перми возбудили уголовное дело в отношении водителя КАМаЗа, который допустил смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвинили 35-летнего воителя из Татарстана. Вечером 21 ноября при повороте на перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева он сбил 24-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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