В Перми стелу «Город трудовой доблести» установят в 2023 году

Фото: er.ru

К 300-летию Перми будет установлена стела «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в горадминистрации.

Стела появится на площади Карла Маркса. В прошлом году там был заложен камень в ее основание. На сегодняшний день завершены изыскательные работы, ведется проектирование стелы и дорабатывается ее художественное оформление. Открытие запланировано на осень 2023 года.

Высота стелы может составить 20 метров. На ней будут изображены герб города и текст указа президента РФ о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести». Материал, из которого сделают стелу, пока не выбран, однако скульпторы порекомендовали использовать сталь, гранит и мозаику.

Напомним, что почетное звание Перми присвоено 2 июля 2020 года.

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