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Общество21 октября 2022 6:13

Банк России выпустит памятные монеты с изображением Перми

Они будут номиналом 10 рублей
Лела Минадзе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году Банк России выпустит миллион памятных монет, на которых будет изображен город Пермь.

Посвященные столице Прикамья монеты выйдут в серии «Города трудовой доблести», куда также включены Самара, Саратов и Томск. Эти монеты будут изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием. Номинал — 10 рублей.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми 2 июля 2020 года. Пермь (ранее Молотов) являлась важным промышленным центром страны, где выпускались артиллерийские орудия и авиадвигатели, порох и боеприпасы. Два года назад за присвоение городу почетного звания проголосовали 158 тысяч жителей региона.

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