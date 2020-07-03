2020-07-03T11:25:06+03:00
Общество

В Перми прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Он пройдет на двух площадках краевой столицы
Анна Маркова
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Салют в Перми начнется в 23.00.Салют в Перми начнется в 23.00.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Перми сегодня, 3 июля, прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Где именно пройдет салют, не уточняется. Известно, что он начнется в 23.00, пройдет на двух площадках краевой столицы и продлится 10 минут.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны. Среди них город Пермь. Указ уже подписан.

В Перми в честь присуждения высокого звания будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Инициативу присвоения звания Перми поддержало почти 158 тыс. жителей региона – они оставили свои голоса на сайте запермь.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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