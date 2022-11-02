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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:42

В Пермском крае число заболевших коронавирусом за сутки выросло в два раза

Половина новых заболевших входит в группу риска
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за минувшие сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Среди зараженных 106 жителей в возрасте 60 лет и старше. Наибольшая заболеваемость зафиксирована в Перми, Чайковском и Лысьвенском округе.

Всего с начала пандемии число заболевших достигло 444 447, а умерших — 9 062. На сегодняшний день в Пермском крае в наличии имеется 221 682 комплекта вакцин от COVID-19.

Отметим, что вчера было выявлено 118 случаев заражения ковидом, а два дня назад — менее 100, что произошло впервые за три месяца.

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