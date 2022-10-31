В Прикамье впервые за три месяца выявлено менее 100 заболевших ковидом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за минувшие сутки зафиксирован 91 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Среди новых заболевших 44 человека в возрасте 60 лет и старше. Наибольшее число инфицированных выявлено в Березниковском и Лысьвенском округах.

Всего с начала пандемии число заболевших достигло 444 114, а умерших — 9 059. На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 212 222 комплекта вакцин от COVID-19.

Отметим, что в прошлый раз менее ста случаев заражения за сутки было зафиксировано в конце июля этого года.

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