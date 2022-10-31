В Перми на этой неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 5 ноября в Перми желающих привиться будут принимать в двух мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пункт в ТРК «Планета» будет работать с 1 по 4 ноября с 16:00 до 20:00 и 5 ноября с 12:00 до 16:00. Еще один откроется в ТРК «Семья» — 3 и 4 ноября с 15:00 до 19:00, а также 5 ноября с 11:00 до 15:00.

В обоих мобильных пунктах в наличии будут вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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