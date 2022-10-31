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НовостиОбщество31 октября 2022 13:55

В ходе спецоперации погиб стрелок-сапер из Пермского края

Он был сержантом
Лела Минадзе
Фото: администрация Березников

Фото: администрация Березников

Во время специальной военной операции на Украине погиб Юрий Сикунко. Об этом сообщили в администрации города Березники.

Юрий Сикунко был сержантом и стрелком-сапером в составе десантно-штурмового взвода. Прощание с ним состоится 2 ноября в 11:30 в культурно-деловом центре Березников по улице Льва Толстого, 50.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Сикунко. Вечная память герою», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о добровольце, попавшем под минометный обстрел, которого спасли боевые товарищи.

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