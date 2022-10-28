В Перми завершилась частичная мобилизация

Фото: архив "КП".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему, Президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий частичной мобилизации. Текст его доклада приводится на официальном сайте kremlin.ru.

- Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчётов, - говорится в докладе Министра обороны. - После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которой более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено.

Согласно сообщению Сергея Шойгу, никаких дополнительных заданий ни для Пермского края, ни для других регионов страны не планируется.

При этом военные комиссариаты Прикамья, как и в целом по стране, в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск – но только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.