Боевые товарищи спасли добровольца из Пермского края, раненого во время спецоперации

Сейчас он продолжает восстанавливаться в одном из госпиталей Екатеринбурга.
Фото: Александр КОЦ
Уроженца поселка Дивья Пермского края зовут Мадьяр. Он уехал на спецоперацию добровольцем. Там был ранен, и теперь восстанавливается в госпитале в Екатеринбурге. Боец рассказал нам, как получил ранение, как спасся и как сейчас себя чувствует.
В зону СВО Мадьяр отправился в конце лета - начале осени. Во время минометного обстрела он вдвоем с товарищем Сергеем, тоже из Пермского края, сидел в окопе. Тогда Мадьяр и получил осколочное ранение плеча. Товарищ сразу оказал ему первую помощь.
«Я снял каску и бронежилет. Серега достал бинт и положил на рану, чтобы остановить кровь. Продолжали стрелять. Он молился, и я молился», — вспоминает Мадьяр.
Мадьяр. Фото: Фонд поддержки ТОС Добрянского г/о/ВКонтакте
Раненный, он оставался в окопе еще около часа. Когда стрельба закончилась, товарищи подбежали к нему, донесли до подвала и обработали рану.
Как отметил боец, все сослуживцы и командиры его поддерживали. Подробнее он рассказал о друге - земляке, который помог в трудную минуту: «С Сергеем мы познакомились в части. Вместе ели и спали. Все делали вместе, как два родных брата».
На следующее утро раненного эвакуировали и передали медикам. Сейчас он продолжает восстанавливаться в одном из госпиталей Екатеринбурга.
«Все хорошо, чувствую себя неплохо, рана уже заживает», — говорит Мадьяр.
Всем командирам и товарищам он передает большую благодарность. Сейчас Мадьяр надеется, что скоро поправится, выпишется и получит отпуск. Дома его ждет 10-летний сын.
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