Визит-центр в Балатовском парке построят за 61,7 млн рублей

Фото: правительство Пермского края

В Перми в Балатовском парке появится визит-центр особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Сейчас власти ищут подрядчика на строительство объекта. Он определится в конце ноября. Максимальная цена контракта составляет 61,7 млн рублей. В декабре начнется проектно-изыскательный этап работы, а в апреле 2023 года — возведение. Открыть объект намерены в январе 2024 года.

Визит-центр будет двухэтажным. Все его составляющие, в частности игровые площадки и зоны отдыха, чиновники обещают «естественно вписать в природную среду». В визит-центре будут проходить мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей и гостей города.

Напомним, что благоустройство Черняевского леса входит в проект «Зеленое кольцо», реализуемый в рамках празднования 300-летия Перми.

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