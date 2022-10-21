Пермские эко-активисты сняли необычный клип о городских лесах

Эко-активисты сняли клип на песню "Дак это лес".

В Перми экоактивисты сняли клип под названием «Дак это лес». У команды получился настоящий «зеленый рэп», услышав который, голова непроизвольно начинает двигаться взад-вперед. Вот некоторые слова из песни:

Пермь – зеленая столица России

Расскажем вам сейчас, хоть вы и не просили

Природных территорий в городе масса

Они основа зеленого каркаса

Гуляешь по Перми, а город вдруг исчез

Куда он подевался?

Дак это лес!

В социальной сети ролик набирает популярность. Его авторами стали Юрий Хохлов – председатель «Всероссийского общества охраны природы» в Пермском крае, Андрей Квиткин, координатор Всероссийского образовательного экологического проекта «Чистые Игры» и Надежда Баглей - активистка и руководитель проекта «Сад соловьев у речки Уинки».

- Идея этого ролика родилась у меня несколько лет назад, - говорит Юрий Хохлов. - В экологической теме так мало юмора, а моя жизнь без него немыслима, как, полагаю, и жизнь любого гражданина нашей страны. Поэтому очень хотелось сделать что-то по-настоящему прикольное. Текст я написал в прошлом году, а над сценарием начали работать вместе с командой этим летом.

По совам участников клипа, на съемки ушло три полных дня летом и в начале осени, еще день - для звукозаписи. Все делали без использования профессионального аудиооборудования, записывали на микрофон-петличку в офисе Общества охраны природы. А съемки велись на самых разных территориях Перми.

- В процессе съемок было много импровизации, - говорит Андрей Квиткин. - А часть текста было решено изменить во время съемок, чтобы он лучше соответствовал образу и картинке, а сюжеты отдельных сцен придумывали прямо на месте.

Съемки велись и во время общественных мероприятий - на посадке деревьев и на «Чистых Играх», с участием волонтеров. Так же в одном из эпизодов можно увидеть видеооператора и монтажера Михаила Уткина. На монтаж ушло около месяца.

Герои клипа таким образом хотели обратить внимание не только на проблемы пермских лесов и долин малых рек. Но и показать ценность, богатство и при этом зыбкость природных территорий в городской черте.

- Для меня это был совершенно неожиданный опыт, песни под гитару – да, были, но рэп – впервые, - говорит Надежда Баглей. – Этим проектом мы хотели зацепить людей, чтобы они бывали на природе и заботились о ней. Мы живем в уникальном городе, лес находится в пешей доступности и речь здесь не только о Черняевском. Места, где мы снимали, знакомы всем пермякам.

Кроме этого, в эпизодах клипа были замечены режиссер Антон Богданов и юный актер из современных фильмов про Ивана Семенова Роман Погорелов.

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