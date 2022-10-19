В Перми появился памятник семье косолапых

Фото: Ксения Максачёва.

В Перми появился новый арт-объект. Это семья медведей. Фигуры косолапых, по информации паблика «Мой город Пермь» установили в сквере им. Александра Невского, что находится в Кировском районе города. Напомним, сквер разбили на месте бывшего кинотеатра «Экран» (Ласьвинская, 15), здание которого снесли в начале 2000-х.

Фото: Ксения Максачёва.

Местные жители косолапым рады. И уже раздумывают, как их назвать.

Кстати, в сквере на улице Яблочкова в эти дни также идет установка нового арт-объекта. Он называется «Лампочка Яблочкова» и посвящен изобретению инженера Павла Яблочкова - дуговой лампой, перевернувшей представление о возможностях электричества.

Фото: Ксения Максачёва.

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