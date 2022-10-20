Глава Прикамья поручил выплатить семьям мобилизованных по 15 тысяч рублей на каждого ребенка

Фото: permkrai.ru
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального Правительства поручил выплатить материальную помощь детям мобилизованных — по 15 тысяч рублей на ребенка.
Выплаты смогут получить несовершеннолетние, а также учащиеся в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по очной форме до 23 лет. Для этого семьям мобилизованных необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства.
На сегодняшний день в каждой территории края работает межведомственная комиссия, организующая работу с семьями мобилизованных граждан по выявлению их потребностей для оказания адресной помощи. Уже приняты обращения от 351 семьи.
Кроме того, в Пермском крае призванным в рамках частичной мобилизации гражданам из регионального бюджета выплатят по 100 тысяч рублей. Отмечается, что это выше, чем во многих других регионах, например, в Самарской области и в Удмуртии, где сумма выплат составляет 50 тысяч рублей.
Денежные средства автоматически перечисляются в течение 5 рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в зону СВО. Также предусмотрена возможность перечисления суммы не только на счет мобилизованного, но и его родственников и любых других лиц, которых он лично укажет в заявлении.
Военнослужащие имеют возможность обратиться в банки за кредитными каникулами. При этом получить их они могут как себе, так и родственникам. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. Также принято решение, что дети мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО, будут посещать детсады бесплатно.
Региональные меры поддержки в карточках
Фото: permkrai.ru
Фото: permkrai.ru
Фото: permkrai.ru
Фото: permkrai.ru
Фото: permkrai.ru
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