Глава Прикамья поручил выплатить семьям мобилизованных по 15 тысяч рублей на каждого ребенка

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального Правительства поручил выплатить материальную помощь детям мобилизованных — по 15 тысяч рублей на ребенка.

Выплаты смогут получить несовершеннолетние, а также учащиеся в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по очной форме до 23 лет. Для этого семьям мобилизованных необходимо будет обратиться в социальную защиту по месту жительства.

На сегодняшний день в каждой территории края работает межведомственная комиссия, организующая работу с семьями мобилизованных граждан по выявлению их потребностей для оказания адресной помощи. Уже приняты обращения от 351 семьи.

Кроме того, в Пермском крае призванным в рамках частичной мобилизации гражданам из регионального бюджета выплатят по 100 тысяч рублей. Отмечается, что это выше, чем во многих других регионах, например, в Самарской области и в Удмуртии, где сумма выплат составляет 50 тысяч рублей.

Денежные средства автоматически перечисляются в течение 5 рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в зону СВО. Также предусмотрена возможность перечисления суммы не только на счет мобилизованного, но и его родственников и любых других лиц, которых он лично укажет в заявлении.

Военнослужащие имеют возможность обратиться в банки за кредитными каникулами. При этом получить их они могут как себе, так и родственникам. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. Также принято решение, что дети мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО, будут посещать детсады бесплатно.

Региональные меры поддержки в карточках

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

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