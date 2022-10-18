Мобилизованным жителям Пермского края выплатят по 100 тысяч

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что каждому мобилизованному жителю Прикамья выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей.

Дмитрий Махонин объяснил, почему это решение принято только сейчас:

- Уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто, - написал губернатор в своем Telegram -канале.

Напомним, в выходные Дмитрий Махонин побывал в двух учебных центрах, в Елани и Тюмени, где находятся резервисты из Пермского края.

- Час общались с парнями на плацу, «без купюр», - рассказал он. - У бойцов много вопросов, и это понятно. Больше всего люди спрашивали о предоставлении кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали, - рассказал глава региона. - Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки. Сразу по возвращении в Пермь продолжим работу в этом направлении.

Помимо региональной выплаты семьям мобилизованных будет оказана и другая поддержка - по линии министерства социального развития, пообещал губернатор. Кроме того, в учебные центры выехали юристы, которые будут помогать бойцам в оформлении кредитных каникул, доверенностей и других документов.