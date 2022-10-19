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Общество19 октября 2022 9:14

Прокуратура Прикамья выступила против передачи электросетей на уровень региона

Законопроект о передаче их содержания краю внесен в Законодательное собрание
Источник:kp.ru

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Пермского края выступила против передачи полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

В середине сентября власти региона внесли в Заксобрание законопроект о передаче краю не только электросетей, но и полномочий органов местного самоуправления по организации электроснабжения. В министерстве ЖКХ утверждают, что инициатива позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать ее.

В прокуратуре же уверены, что содержание электросетей находится вне компетенций краевой власти. Депутаты Заксобрания предложили принять законопроект в первом чтении и доработать его совместно с представителями надзорного ведомства.

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