Прокуратура Прикамья выступила против передачи электросетей на уровень региона

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Прокуратура Пермского края выступила против передачи полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

В середине сентября власти региона внесли в Заксобрание законопроект о передаче краю не только электросетей, но и полномочий органов местного самоуправления по организации электроснабжения. В министерстве ЖКХ утверждают, что инициатива позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать ее.

В прокуратуре же уверены, что содержание электросетей находится вне компетенций краевой власти. Депутаты Заксобрания предложили принять законопроект в первом чтении и доработать его совместно с представителями надзорного ведомства.

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