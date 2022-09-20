С 2023 года затраты на уборку центральных улиц Перми могут вырасти в 3,2 раза

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С 2023 года расходы на содержание центральных улиц Перми планируется увеличить на 1,44 млрд рублей. Источник финансирования – региональный бюджет. Причина выросших расходов – передача полномочий с городского на региональный уровень. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное Собрание губернатором Пермского края. Его принятие позволит повысить качество содержания центральных улиц города и контроль за ним, обеспечить бесперебойное, безопасное и удобное движение в течение всего года.

– На содержание дорог в центре города направляется порядка 430 млн рублей – 18% от норматива. Как показала последняя зима, этого недостаточно, – заметил министр транспорта Сергей Вешняков на рабочем совещании профильного комитета краевого парламента во время предварительного рассмотрения бюджетных изменений.

Как сообщает пресс-служба краевого Заксобрания, после передачи полномочий краю ежегодно на содержание дорог планируется направлять около 1,05 млрд рублей, на лизинг 124 единиц техники – около 350 млн рублей. Предполагается, что заниматься содержанием центрального планировочного района, куда входят части Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов, с 2023 года будет подразделение дорожно-эксплуатационной службы, созданной на базе регионального управления автодорог. В том числе планируется приобретение современной техники и материалов для содержания дорог.

Финансирование на эти цели предусмотрено в проекте поправок в бюджет на 2023-24 гг., который депутаты рассмотрят на сентябрьском заседании. Законопроект о передаче полномочий рассмотрят уже на ближайшем заседании в двух чтениях.

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