В Прикамье движение по развязке вблизи Чусовского моста запустят до конца октября

Строительство Чусовского моста сейчас Фото: правительство Пермского края

Строительство трех транспортных развязок, примыкающих к Чусовскому мосту, подходит к концу. Об этом со ссылкой на telegram-канал губернатора Прикамья Дмитрия Махонина сообщает Рифей-Пермь.

Две из развязок располагаются на пересечении с улицами Цимлянская и Корсуньская, еще одна — в районе станции Пальники. На развязке с Цимлянской завершено строительство двухполосного путепровода. Его протяженность составляет 168 метров. Движение намерены запустить в течение ближайших недель. Практически полностью закончено строительство развязки на пересечении с Корсуньской, которую откроют до конца октября.

Кроме того, при благоприятных условиях завершить устройство дорожной части самого Чусовского моста планируется к концу года. Тогда же по нему смогут открыть движение.

В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста. Весь проект намерены завершить к концу 2024 года.

Новый мост через Чусовую станет «близнецом» уже существующего. Ожидается, что его запуск позволит решить вопрос с пробками и значительно ускорить автомобильный трафик.

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